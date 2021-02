Biographie

Les années passent mais le psychédélisme ne trépasse toujours pas. Les Australiens de Tame Impala prouvent avec leurs albums la vitalité de leur pop on ne peut plus opiacée. Digne héritière des Beatles de Sergent Pepper’s, leur musique joue avec une grande habilité la carte de la taxidermie sans jamais oublier d'être moderne. Car derrière ce revivalisme de façade, la bande de Kevin Parker a toujours signé de belles compositions et conçu des atmosphères assez contemporaines franchement jouissives.Né en 2007 à Perth, le groupe est en fait le joujou de Kevin Parker seul qui embarque avec lui Jay Watson, Dominic Simper, Cam Avery et Julien Barbagallo pour les tournées. Après deux albums assez similaires, les superbes Innerspeaker (2010) et Lonerism (2012), le cerveau de Tame Impala change légèrement de braquet avec Currents. Le single Let It Happen qui ouvre ce troisième opus synthétise à la perfection l’évolution de Parker vers un alliage de psychédélisme léger, de pop solaire et de rythmes à peine électro. Celui qui est désormais Tame Impala à lui (presque tout) seul insuffle de fortes ondes positives à ce Currents, un opus fleurant bon l’été. Ce qui tombe plutôt bien vu qu’il parait en plein mois de juillet 2015… L’essence du projet reste foncièrement rock mais une certaine évanescence comme une réelle mélancolie un brin sunshine pop enveloppe ce superbe disque. Surtout, Kevin Parker fait toujours en sorte que la mélodie reste au cœur de ses préoccupation, surtout lorsque les textures instrumentales sont nombreuses. Envoûtant.© MD/Qobuz