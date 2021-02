Biographie

Avec son physique de prince égyptien, son regard ténébreux et son allure nonchalante, Tamino Amir Moharam Fouad captive avant même de monter sur scène. Le nom n’est pas à prendre à la légère. Tamino, lui vient de sa mère, directement de La Flûte enchantée de Mozart. Amir, signifie prince en arabe, parfait pour cet être majestueux, qui se doit d’assurer une fonction qu’il n’a pas choisi mais qui coule dans ses veines. Car Tamino est issu d’une famille d’artistes. Né en Belgique en 1996, c’est l’Egypte son pays d’origine, qu’il porte dans son cœur et dont l’héritage est précieux. Son grand-père fut un célèbre acteur et musicien Moharam Fouad, dit « Le son du Nil » tant son chant se répandait au-delà du Caire. Sa mère joue du piano et lui passe de la musique arabe à la maison pour ne pas oublier les origines de son père. Tamino est ainsi devenu un superbe métissage d’influences musicales. A la fois amoureux de Tom Waits, des Beatles, de John Lennon en solo, Leonard Cohen et Radiohead c’est aussi avec beaucoup d’émotions qu’il écoute Oum Khalthoum et Fairuz, les deux grandes voix d’Orient. Révélé par un premier EP en 2017 et son titre phare Habibi, c’est un hymne à l’amour qu’il répand autour de lui, dans une ambiance totalement hypnotique et spirituelle. Adepte du oud et du piano, c’est au Conservatoire d’Amsterdam qu’il étudie le chant. Doté d’une incroyable palette musicale, Tamino possède ces sons nébuleux, joue avec les nuances, les graves profonds et intenses, utilise des sonorités traditionnelles mais toujours avec une vision moderne. En 2018, alors qu’il n’a que 22 ans, Tamino signe son premier album, Amir qui puise à la fois dans le folk de Jeff Buckley et la pop anglaise des sixties pour surfer sur des psychoses délicieuses. Une poésie unique et renversante chantée (quelle voix !) en anglais qui ne manque pas de séduire. © Clara Bismuth/Qobuz