Biographie

Grande dame de la musique country, Tammy Wynette a marqué de son empreinte le genre et influencé un grand nombre de chanteuses par la longue série de succès qu'elle a connu dans les années 1960 et 1970. Née dans le Mississippi en 1942, cette orpheline de père arrive à la chanson par hasard et, à partir de 1967, aligne dix-sept numéros un dans les charts country. Des titres comme « Your Good Girl's Gonna Go Bad », « D-I-V-O-R-C-E », « Stand By Your Man » ou « The Ways To Love A Man » on valeur de standards. Sa relation mouvementée avec George Jones a donné lieu à plusieurs titres et albums en duo jusqu'à leur divorce en 1975. Restée une figure marquante et un modèle pour les nouvelles générations malgré la baisse de ses ventes de disques, Tammy Wynette ne cesse d'enregistrer et de se produire jusqu'à sa mort prématurée, le 6 avril 1998, à l'âge de 55 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015