Biographie

Plus éminent représentant de la scène berlinoise des années 1970, le groupe allemand Tangerine Dream, créé en 1967 à l'Académie d'art de la ville, et archétype de l'ensemble de musique dite planante, a offert des créations largement alimentées par l'usage des synthétiseurs à tous les foyers de la planète. Ses disques, pourtant considérés d'approche plutôt expérimentale, se sont en effet vendu à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Se considérant comme « depuis quarante ans au service de la musique », l'ensemble créé par Edgar Froese, collectif démocratique devenu entité familiale, et qui s'est fait une spécialité des musiques de films, a enregistré quelques albums essentiels (Phaedra en 1974, Rubycon l'année suivante), pour un total de plus de soixante références, de ce qu'on dénomme également rock allemand, ou krautrock. Son fondateur et unique membre présent du début à la fin de l'aventure, Edgar Froese, décède le 20 janvier 2015. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015