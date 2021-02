Biographie

Sans entrer complètement dans la redoutable catégorie des « one-hit wonders », Tanita Tikaram, née en 1969, reste marquée par son premier tube « Twist in My Sobriety » de 1988. Suivent les succès des albums Ancient Heart (1988) et The Sweet Keeper (1990). Eleven Kind of Loneliness en 1992 est son premier échec. Elle ne s'en remet jamais vraiment malgré une légère éclaircie avec Lovers in the City (1995). Ce n'est pas suffisant pour Warner qui ne renouvelle pas son contrat et publie The Best of Tanita Tikaram en 1996. En 1998, The Cappuccino Songs rencontre un modeste succès en Angleterre, insuffisant pour relancer sa carrière. Tanita Tikaram continue de promener sa belle voix grave sur les albums Sentimental (2005), Can't Go Back (2012) et le retour aux sources de Closer to the People (2016). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2016