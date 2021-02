Biographie

À l'instar des Roumains LOL Deejays, Jose de Rico et consorts, le duo espagnol Tapo & Raya exerce dans un registre dance aux accents latino. Formé en 2012, Tapo & Raya a déjà fait danser dans les clubs de son pays avant de déferler sur l'Europe avec « Quitate El Top », écouté plus de 10 millions de fois sur Youtube. En France, le titre se place directement à la 20ème place du classement des clubs et dans le top 50 des téléchargements. © ©Copyright Music Story Emilie Bregovic 2015