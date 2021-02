Biographie

Née à Reading (Pennsylvanie) en 1989, l'auteure-compositrice-interprète et comédienne américaine Taylor Swift fait partie des rares artistes à avoir réussi la transition de la scène country vers la scène pop, révélant au passage l'une des plumes les plus acérées de sa génération, capable de canaliser l'air du temps pour y apporter sa touche personnelle. Dès Fearless, son second effort de 2008, la chanteuse impose son style, évoluant dès lors d'album en album pour mieux gagner en popularité au fil de Red (2012), 1989 (2014) et Reputation (2017) et cumuler les tournées à guichet fermé et les disques d'or et de platine. En 2019, c'est avec son septième effort studio en date, Lover, que l'américaine revient, ainsi qu'avec le titre "Beautiful Ghosts" pour le film musical Cats. © TiVo