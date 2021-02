Biographie

Le premier album de Roland Orzabal et Curt Smith avec Tears For Fears sort en pleine invasion de la synth-pop au Royaume Uni, dans les années 80. Mais ils ne passent pas inaperçus. THE HURTING est une production sophistiquée avec une composition accomplie. Ils utilisent les outils électroniques de l'époque dans des chansons très évocatrices et pleines d’émotion. Le deuxième album ne se fait pas attendre, SONGS FROM THE BIG CHAIR fait du duo des stars internationales, et ils enchaînent les tubes. Malgré l'énorme succès de "Sowing the Seeds of Love" en 89, leurs fans se dispersent avec le temps. Mais leur reprise de "Mad World", mise en valeur dans le film de 2001 DONNIE DARKO, a prouvé que le monde n'avait pas oublié Tears for Fears. © TiVo