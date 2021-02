Biographie

Technotronic restera dans l'histoire de la dance comme le déclencheur de la vague Eurodance des années 1990. Son titre « Pump Up the Jam » et le « Ride On Time » de Black Box se sont en effet chargé d'allumer la mèche en 1989. Avec le renfort de « Get Up! (The Night Is Over) », Pump Up the Jam: The Album s'est lui aussi taillé un succès mondial. Technotronic poursuit sa razzia avec « This Beat Is Technotronic », « Rockin' Over the Beat », « Megamix » et « Move That Body » qui sont tour à tour des hits internationaux. La moisson s'interrompt aussi brutalement qu'elle a commencé, Technotronic voyant sa popularité décliner à partir de 1992. Repris et samplé maintes fois depuis sa sortie, « Pump Up the Jam » reste un titre de référence pour tous les clubbers de toutes époques. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015