Biographie

Personnage hors du commun et véritable guitar hero hystérique, Ted Nugent commence sa carrière en tant que leader de The Amboy Dukes en 1965. Passant du rock psychédélique au hard rock mâtiné de boogie, Ted Nugent connaît sa période de gloire au milieu des années soixante-dix. Ted Nugent (1975), Cat Scratch Fever (1977) et le fameux Double Live Gonzo! (1978) en font une star et un showman extraverti réputé. Délaissant ensuite peu à peu sa carrière pour sa passion de la nature, des armes et de la chasse, Ted Nugent ne se signale favorablement que pour Spirit of the Wild (1995). En 2009 Motor City Mayhew célèbre avec faste le six millième concert d'un artiste exceptionnel à sa manière. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015