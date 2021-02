Biographie

Originaire de Détroit, dans le Michigan, le rappeur américain Terry Sanchez Wallace alias Tee Grizzley est né le 23 mars 1994. Membre d'un gang des rues à l'adolescence, il est emprisonné pour attaque à main armée pendant près de trois ans. À sa libération, il sort son premier titre « First Day Out », produit par Helluva, qui devient rapidement un succès viral et récolte des millions de vues et d'écoutes sur les plateformes dédiées. Ce succès le conduit à signer avec le label 300 Entertainment, affilié à la compagnie Atlantic Records, qui distribue les titres suivants dont le duo « From the D to the A » avec Lil Yachty. La mixtape My Moment sortie au printemps 2017 se classe n°44 au Billboard 200, sans aucune collaboration porteuse. En décembre, Tee Grizzley s'associe à Lil Durk pour la mixtape Bloodas. Son premier album Activated, sorti en mai 2018, intègre le classement des dix meilleures ventes américaines. Quelques mois après suit la seconde mixtape solo Still My Moment, classée n°29, avec des collaborations de Chance the Rapper, Offset et Lil Pump. Le rappeur travaille ensuite avec l'éminent producteur Timbaland sur l'album Scriptures qui comprend les participations de YNW Melly et A Boogie wit da Hoodie. Celui-ci, paru en juin 2019, se classe n°20.