Biographie

Chanteuse blanche de R&B engagée par Motown, Teena Marie fut surnommée la « reine d'ivoire ». Apparue en 1979 avec le duo avec Rick James « I'm Just A Sucker for Your Love », elle sème une série de hits pour le label Epic dans les années 1980 : « Square Biz », « Fix It », « Lovergirl » et « Ooh La La La ». Après un ultime album pour Stax en 2009, Congo Square, elle s'éteint au lendemain de Noël 2010.