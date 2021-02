Biographie

Hichem Bonnefoi alias Tefa est un DJ, producteur de rap et comédien français. Ses premiers pas notables dans la production musicale s'effectuent en 1996 au sein de la structure d'édition Kilomaître, qu'il fonde avec DJ Masta. Durant presque deux décennies, le tandem compose et réalise des titres pour les piliers du rap français tels que 2 Bal 2 Neg, Pit Baccardi, Busta Flex, Sniper, Rohff, Diam's, Sinik ou Keny Arkana. En parallèle, Tefa mène une carrière cinématographique, apparaissant à l'affiche de La Beuze et Gomez et Tavares en 2003, Les Onze commandements en 2004, Iznogoud en 2005. En 2013, il officie en tant que DJ dans l'émission Touche pas à mon poste ! de Cyril Hanouna, sur la chaine D8. Il publie avec l'animateur la compilation Touche Pas à Ma Zik réunissant entre autres des titres de Shaggy, Khaled, Collectif Métissé et Singuila. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2015