Biographie

Le duo canadien Tegan and Sara est composé des soeurs jumelles Tegan Quin et Sara Quin. Elles commencent à écrire des chansons en 1995 mais doivent attendre 1999 pour faire leurs débuts discographiques avec Under Feet Like Ours. Tegan and Sara passe de l'auto-production au label Vapor Records l'année suivante pour This Business of Art. So Jealous en 2004 est le premier succès d'un duo qui s'affirme entre rock alternatif et folk. The Con en 2007 séduit les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, et la Belgique. Tegan and Sara s'offre en 2009 une escapade electro avec Tiestö sur le titre « Feel It in My Bones ». Sainthound en octobre 2009 confirme le statut du duo et sa popularité. Tegan and Sara sort en novembre 2011 le CD et DVD Get Along, majoritairement acoustique dans sa partie audio. En 2013, Heartthrob est majoritairement produit par Mike Elizondo. Dans les mois qui suivent, le duo attire largement l'attention sur lui grâce au single « Everything is Awesome !!! », qui intègre la bande originale de The Lego Movie. Le huitième opus du duo, Love You to Death, paraît trois ans plus tard, suivi par Hey, I'm Just Like You en 2019, qui se nourrit d'anciennes démos datant de leur adolescence.