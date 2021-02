Biographie

L’un des groupes de rock français les plus populaires, Téléphone émerge à la fin des années 70 et ses membres apparaissent rapidement comme des Rolling Stones à la française à travers une musique pop rock auréolée d’une énergie punk. Jean-Louis Aubert, Richard Kolinka, Louis Bertignac et Corine Marienneau parviennent, en seulement cinq albums studios, à marquer profondément la culture française. Alors que le chanteur Jean-Louis Aubert et le batteur Richard Kolinka jouent ensemble dans le groupe Sémolina, le guitariste Louis Bertignac (qui joue alors pour Jacques Higelin) et sa fiancé, la bassiste Corine Marienneau, écument les salles de concert à la recherche d’autres musiciens. Un soir de 1976, Kolinka et Aubert doivent jouer avec un autre groupe qui leur fait faux bond… le duo fait alors appel à Bertignac pour assurer le rôle de guitariste… Corine Marienneau rejoint rapidement la formation et le groupe Téléphone est né. Le quatuor enchaine rapidement les concerts et commercialise lui-même le 45 tours auto-produit Hygiaphone – Métro, c’est trop. Un événement de taille a lieu la même année lorsque Téléphone remplace au dernier moment Blondie, qui devait faire la première partie du groupe Télévision à l’Olympia. Cette prestation leur vaut de se faire signer chez EMI et les quatre musiciens publient en 1977 leur premier album éponyme qui est notamment produit par Mike Thorne (Sex Pistols). Avec ce disque, Téléphone parvient à relancer la machine du rock français. C’est ensuite à Londres que le groupe enregistre son deuxième album, Crache ton venin, dont la musique mordante et venimeuse leur permet de faire des concerts en France mais aussi au Royaume-Uni, en Italie, à New-York et en Allemagne. L’énergie exceptionnelle que le groupe possède sur scène fait grimper sa popularité en flèche et le troisième album ne fait qu’appuyer ce succès grandissant. Au Cœur de la nuit sort en 1980, et le rock contenu dans des titres tels que Argent trop cher ou Fleur de ma ville séduit immédiatement. La consécration arrive en 1982 lorsque les Téléphone font la première partie des légendaires Rolling Stones à l’Hippodrome d’Auteuil. La même année, le quatuor français publie Dure Limite, véritable concentré de tubes tels que Ca c’est vraiment toi et Cendrillon. Pour son cinquième album, Téléphone se fait épauler par Glyn Johns (The Beatles, The Rolling Stones, The Eagles…). Un autre monde voit le jour en 1984 et, comme à l’accoutumée, remporte un franc succès et permet au groupe d’effectuer une tournée triomphante, remplissant notamment deux fois le Zénith de Paris. Malheureusement, plus la popularité grandit, plus des rumeurs de séparation se font entendre… après la sortie du single Le jour s’est levé, Téléphone annonce sa dissolution officielle en 1986, laissant derrière lui une discographie exemplaire, véritable emblème du rock français. © LG/Qobuz