Biographie

C'est en 1971 que New-York s'apprête à engendrer une de ces énièmes folies. Le punk-rock est encore balbutiant et un groupe anonyme se forme parmi la faune locale. Baptisé les Neon Boys, il réunit Tom Verlaine, Billy Ficca et Richard Hell. Les trois seront rapidement rejoints par le guitariste Richard Lloyd. Nous sommes en 1973 et le groupe devient Television. Les débuts sont résolument underground et le groupe vivote dans la sphère souterraine new-yorkaise. Cependant, le quatuor parvient à mobiliser un conséquent socle de fans qui lui permet de faire son trou au sein de la scène new-wave naissante. On retrouve ainsi Television en résidence au CGBG ou encore Tom Verlaine jouant de la guitare sur le premier 45 tours de Patti Smith, « Hey Joe / Piss Factory ». Seulement, Hell et Verlaine ne sont pas faits pour s'entendre. Les deux fortes têtes se séparent en 1975 et Richard Hell s'en va former les mythiques Heartbreakers.