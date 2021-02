Biographie

La carrière de Ten Years After est épinglée dans l'espace-temps des 9 minutes et 29 secondes de la prestation du guitariste Alvin Lee, au festival de Woodstock, en 1969. Cet épisode a sublimé pour toujours le parcours d'un groupe issu du British Blues Boom anglais. Le morceau de bravoure intitulé « I'm Going Home » ne doit pas occulter les cinq albums studio enregistrés entre 1967 et 1970 pour le label Deram, ni les albums en public Undead (1968) et Recorded Live (1973), qui représentent l'âge d'or du groupe. Parmi eux, les classiques Stonedhenge (1969) et Cricklewood Green (1970) permettent d'apprécier la formation à son apogée. Par la suite, Ten Years After signe avec Chrysalis (notamment pour l'album A Space in Time en 1971), puis se sépare en 1975. Il ne revient que quinze ans plus tard avec l'album About Time (1989), le dernier avec Alvin Lee qui décède en 2013. Entre temps paraissent Now (2004) et Evolution (2008), avec le nouveau chanteur et guitariste Joe Grooch. En 2017, Marcus Bonfanti prend sa succession sur A Sting in the Tale. Le coffret de dix CD 1967-1974 paru l'année suivante comprend les neuf premiers albums et les séances inédites de The Cap Ferrat Sessions, datant de 1972. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2018