Biographie

Théophile Grandadam voit le jour le 1er mai 1996 à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne. Il fait son entrée sur la scène rap française en 2013, sous le pseudonyme de Tengo John. Il se distingue dès le début par son habile mélange des genres, offrant un rap esthétique, coloré d’influences latines et méditerranéennes et fortement marqué par la culture japonaise des mangas. Il va également s’affirmer comme un travailleur acharné, publiant de nouveaux projets sans relâche. Il se manifeste notamment auprès du grand public avec la mixtape Multicolore, comprenant dix-huit titres, dont le mélancolique « Près Qu’elle » ou l’addictif « Tortue de Jade ». Le rappeur atteint la plénitude de son écriture sur l’EP Hyakutake, publié fin 2018. Puis Temporada prend sa suite, début 2020, pour une série de 19 nouveaux titres incisifs, dont les singles « Téléporter » et « Tornade ». © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019