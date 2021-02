Biographie

Terakaft (qui signifie "caravane" en Tamasheq) a été fondé en 2001 par Sanou Ag Ahmed, à Kidal au Mali, avec Kedou Ag Ossad. Kedou était l'un des membres originaux du groupe Tinariwen (quatre de ses chansons sont sur leur premier disque international The Radio Tisdas Sessions). Liya Ag Ablil, alias Diara, l'oncle de Sanou, rejoint le groupe fin 2006. Diara est aussi l'un des membres originaux de Tinariwen, il est connu pour son style féroce et passionné de guitare rock. Il a joué avec Tinariwen pendant vingt ans, mais resta à l'écart lorsque Tinariwen commença à tourner à l'international.Terakaft enregistra son premier album, Bismilla, The Bko Sessions, en quatre jours au légendaire studio Bogolan de Bamako, en 2007. Suite à la sortie de l'album, Terakaft fit sa première tournée en Europe au printemps puis à l'automne 2007, avec, dans l'équipe d'alors, Sanou, Kedou, Diara et Rhissa Ag Ogham à la basse.Le deuxième album, Akh issudar, a été produit par Jean-Paul Romann (Tinariwen, Lo'Jo), et sort en 2008.Kedou quitte Terakaft la même année, parce qu'il préférait rester au désert. Diara est ainsi devenu le chef du groupe. Abdallah, le jeune frère de Sanou, a rejoint le groupe à la basse un peu plus tard en 2009, faisant de Terakaft une véritable histoire de famille.Le troisième opus de Terakaft pour le label Tapsit, Aratan n Azawad, est sorti en mars 2011 sur le label World Village. Le répertoire de chansons du groupe est principalement composé par Diara et Inteyeden Ag Ablil, le frère de Diara. Inteyeden est une icône touarègue, cofondateur de Tinariwen. Les chansons qui sonnent plus "moderne" sont écrites par Diara, Sanou et Abdallah. Elles ont un son plus "pop", au sens de musique populaire, et sont chantées et écoutées tous les jours par la jeunesse tamasheq.