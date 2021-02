Biographie

Trompettiste originaire de La Nouvelle-Orléans né en 1962, Terence Blanchard fait ses débuts dans l'orchestre de Lionel Hampton avant d'intégrer Art Blakey & the Messengers en 1982, jusqu'à son départ en 1986. Influencé par le hard bop, il développe un style personnel dans ses enregistrements en quintette avec Donald Harrison puis en leader à partir de 1991. Parallèlement aux albums enregistrés sous son nom, Terence Blanchard compose beaucoup pour la télévision et le cinéma, notamment pour Spike Lee. La discographie de ce détenteur de cinq Grammy Awards comprend entre autres Jazz in Film (1999), Let's Get Lost (2001), Bounce (2003) et A Tale of God's Will (A Requiem for Katrina), publié en 2007. Cet hommage aux victimes de l'ouragan de sa ville natale est suivi des albums Choices (2009) et Magnetic (2013). Le suivant, Breathless (2015), plus funk et avec PJ Morton (Maroon 5), est réalisé avec son nouveau quintette E-Collective. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015