Biographie

Trois petits tours et puis s’en va : le passage de Terence Trent D’Arby au sommet du vedettariat n’aura vécu que ce que vivent les roses, le temps d'un premier album étonnant (Introducing the Hardline According to TTDA en 1987). Un sort particulièrement injuste pour un artiste que certains – et sans doute lui-même - voyaient en rival de Prince et de Michael Jackson ; d’autant plus injuste que le chanteur, désormais plus discret et rebaptisé Sananda Maitreya, est très loin d’avoir épuisé son inspiration. © ©Copyright Music Story Nikita Malliarakis 2015