Biographie

Térez Montcalm est une chanteuse et guitariste de jazz canadienne. Elle connaît un succès international en 2007. Dotée d'une voix extraordinairement puissante dès son jeune âge, elle fréquente l'école de musique à l'adolescence et enregistre son premier disque en 1994, Risque. Interprété principalement en français, Risque réunit des compositions originales et des reprises de Charles Aznavour, Tom Waits et d'autres. Il est très bien accueilli par la critique. Son album suivant, Parle Pas Si Fort, sort chez Universal en 1997. Elle changé de direction avec son quatrième album, Voodoo, qui paraît en 2006. Composé presque entièrement de reprises, dont plusieurs très connues (comme "Sweet Dreams" d’Eurythmics), cet album est interprété principalement en anglais. © Jason Birchmeier /TiVo