Biographie

Guitariste au style fluide qui le rapproche de la musique new age, Terje Rypdal est un collaborateur de longue date du label ECM depuis ses débuts en 1970. Virtuose sollicité tant dans le jazz que pour des groupes de rock, il accompagne entre autres George Russell, Ketil Bjornstad, Lester Bowie, Jan Garbarek et le who's who de sa maison de disques. Sur ses propres albums, le musicien norvégien développe des improvisations savantes qui en font un grand instrumentiste à la frontière des genres jazz, pop rock et ambient. Sa discographie foisonnante comprend des oeuvres marquantes comme Odyssey (1975), To Be Continued (1981) avec Miroslav Vitous et Jack DeJohnette ou Lux Aeterna en 2003 et le live Crime Scene en 2010. En 2013, Melodic Warrior le voit collaborer avec The Hilliard Ensemble. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015