Biographie

Si elle n'a jamais accédé au rang de superstars d'un Metallica, la formation thrash metal californienne Testament, fondée en 1986 et emmenée par le chanteur Chuck Billy et le versatile guitariste Alex Skolnick, a su se constituer un public fidèle dans la première phase de sa carrière avec deux classiques du genre, The Legacy (1987) et The New Order (1988), parus en pleine effervescence thrash. Malgré une baisse de l'intérêt général porté au groupe suite au départ de Skolnick en 1993 et l'album The Ritual, Testament connaît un impressionnant rebond artistique en 1999 avec The Gathering mais ne renaît durablement qu'avec le retour de Skolnick en 2008 pour The Formation of Damnation et ses deux successeurs, Dark Roots of the Earth (2012) et Brotherhood of the Snake (2016). © TiVo