Biographie

Tété, star du Rock/R'nB français, naît le 25 juillet 1975 à Dakar au Sénégal. Au divorce de ses parents, il repart avec sa mère dans le nord-est de la France. En 1998, Tété s'installe à Paris et forme un trio avec le batteur Alberto Malo et le bassiste Evymoon. Les jeunes hommes sont rapidement signés chez Sony/Epic, et sortent leur premier album en 2001. Tout en travaillant sur cet album, Tété continue à se produire en solo, suivi par de plus en plus de fans. Plusieurs spectacles dans des grandes salles et une la tournée internationale font passer Tété de la scène underground au marché grand public. © Evan C. Gutierrez /TiVo