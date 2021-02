Biographie

Depuis la fin des années 80, les Têtes Raides s’insurgent en musique. De la chanson française au punk en passant par le blues, le groupe puise son inspiration dans divers univers, sans contrainte. Car les Têtes Raides sont libres. Libres de leurs mots comme de leur direction artistique. Et elles en jouissent pleinement, de cette liberté. Elles sont dures aussi, les Têtes, car depuis plus de vingt ans, elles se réinventent, s’embellissent, s’enrobent d’atours nouveaux, au gré des rencontres et des envies. Une formation en perpétuelle évolution, jamais stagnante, ce qui explique sa longévité, et l’attrait d’un public qui ne se lasse pas malgré les années qui passent. Véritable révoltée, elle met ses morceaux au service des causes qu’elle soutient, qu’elles soient politiques ou écologiques. Si les guitares électriques côtoient l’accordéon et le saxophone dans un micmac punk-musette aux faux airs potaches, les Têtes Raides savent également être Fragiles, parées de violoncelle, de contrebasse, de flute et de divers instruments classiques. En 2014, les Têtes are not dead, but toujours aussi Raides et reviennent avec Les Terriens, un disque qui fait une fois de plus la part belle aux textes et aux guitares vrombissantes, tout en gardant cette sensibilité qui leur est propre. ©Nicolas Gal