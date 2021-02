Biographie

Malgré un nom (tiré du film Paris, Texas de Wim Wenders) et des influences musicales pointant clairement en direction des Etats-Unis, c'est bien des faubourgs de Glasgow qu'émerge en 1986 la formation écossaise Texas, axée autour de la charismatique chanteuse Sharleen Spiteri, Ally McErlaine, John McElhone (ex-Altered Images et Hipsway) et Stuart Kerr (ex-Friends Again et Love and Money). En 1989, le groupe arrive sur le marché du disque avec Southside, premier album porté par le single "I Don't Want a Lover", imposant une recette pop-rock aux accents soul déclinée au fil d'efforts comme Ricks Road en 1993 et de nombreux singles comme "So Called Friend", "Black-Eyed Boy", "Say What You Want" ou "Summer Son". En 2017, avec Jump On Board, le groupe livre son dixième effort studio. © TiVo