Biographie

Groupe de rock alternatif nord-irlandais, That Petrol Emotion est formé en 1984 par les frères John et Damian O’Neill sur les cendres de leur précédente formation, The Undertones. Le groupe publie son premier single, intitulé « Keen », en 1985 et se détache immédiatement de ses origines avec un son plus sombre et énervé tout en revendiquant peu à peu des influences aussi variées que les Beatles, Afrika Bambaataa, Television, Sly and the Family Stone, Captain Beefheart, The Clash, Creedence Clearwater Revival ou encore Can. Un premier opus, intitulé Manic Pop Thrill, voit le jour en 1986 et provoque l’enthousiasme de la critique. Il est suivi dès l’année suivante par Babble, dont le single « Big Decision » investit bientôt les charts locaux. Robert Smith de The Cure et Robin Guthrie de Cocteau Twins adoubent alors publiquement That Petrol Emotion qui quitte dans le même temps Polydor pour rejoindre Virgin Records. Alors que les sessions d’enregistrement du troisième album, End of the Millennium Psychosis Blues, s’apprêtent à débuter, John O’Neill quitte le groupe, faisant de ce disque préfigurant la britpop et la scène indépendante de Manchester un objet complexe à appréhender par la critique et les fans. L’album Chemicrazy en 1990 voit That Petrol Emotion davantage s’orienter vers le rock alternatif et même la pop avec des titres tels que « Sensitize », « Single » ou encore « Hey Venus », mais ne parvient toutefois pas à obtenir un large succès commercial. Leur cinquième et dernier album, intitulé Fireproof, sort en 1993. Plus agressif, il voit le groupe nord-irlandais s’emparer de la tête du Top 40 britannique. Mais frustré par un succès en dents de scie, le groupe se sépare en 1994 avant de se rebrancher sur courant alternatif à partir de 2008. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019