Biographie

Originaire de Manchester, les britanniques de The 1975 mêlent préoccupations propres à la jeunesse, ses plaisirs et ses questionnements à rock alternatif tantôt éthéré, tantôt espiègle. Les membres du groupe se rencontrent en 2002 au cours de leur scolarité et puisent dans leur amour commun de sonorités variées, de Michael Jackson aux Rolling Stones en passant par Brian Eno ou Sigur Rós. C'est en 2012 que The 1975 publie son premier maxi, Facedown, porté par le single "The City" et suivi par deux autres formats courts, Sex (2012) et Music for Cars (2013). Un premier opus voit le jour en 2013 suivi en 2016 par I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, aux sonorités R&B plus prononcées. © TiVo