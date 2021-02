Biographie

Nés à Cincinnati dans l'Ohio en 1986, The Afghan Whigs constituent le projet principal de l'auteur-compositeur-interprète américain Greg Dulli. Suite à Big Top Halloween, premier effort confidentiel de 1988 évocateur, notamment, des travaux des Replacements de Paul Westerberg, autre écorché vif notoire, le groupe fait évoluer sa formule au fil de Up In It (1990) et Congregation (1992) pour trouver ses marques sur les remarqués Gentlemen (1993), porté par le single "Debonair", et un Black Love (1996) mettant l'accent sur les éléments soul pré-existants. S'il cesse son activité suite à 1965 (1998), et ce à la faveur des projets solo de Dulli comme The Twilight Singers, le groupe revient en 2014 avec un nouvel opus, Do to the Beast, suivi en 2017 par son huitième effort studio en date, In Spades. © TiVo