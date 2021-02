Biographie

Ingénieur du son, Alan Parsons travaille sur l'enregistrement de l'album Abbey Road des Beatles en 1969 et sur Dark Side of the Moon de Pink Floyd en 1972. Fort de cette expérience, il s'associe en 1975 avec le parolier anglais Eric Woolfson. Les deux hommes développent une musique expérimentale, chaque album correspond à un thème issu du fantastique et du mysticisme. I Robot en 1977, Pyramid en 1978 et surtout Eye in the Sky en 1982 illustrent l'apport de The Alan Parsons Project dans la création d'une pop électronique teintée d'ambient.