Biographie

The Album Leaf est le nom du projet solo du musicien californien Jimmy LaValle. Il évolue depuis 1999 dans la sphère post-rock atmosphérique, au moyen d'une oeuvre sonore riche et portée par la grâce. Seul aux commandes ou parfois épaulé (par ses amis de Sigur Ros, avec qui il a enregistré l'album In A Safe Place en 2004), cet Américain est décidé à nous faire découvrir les grands espaces. Il poursuit son ascension avec son cinquième album, A Chorus of Storytellers, sorti en 2010. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015