Biographie

On peut venir de l'Oklahoma et ne pas nécessairement être une star de la country... C'est le cas de The All-American Rejects, un combo rock post-punk qui bénéficie d'un vivier de fans constant aux Etats-Unis et dans le monde, depuis leur premier album homonyme en 2002. Après un deuxième disque (Move Along) en 2005, The All-American Rejects revient en 2008 avec son troisième album, When the World Comes Down (sorti en France au printemps 2009). Solidement ancré dans son rock alternatif teinté d'emo et de punk pop, The All-American Rejects sort Kids in the Streets en 2012. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2018