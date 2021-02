Biographie

Cristallisée autour de Peter Silberman, The Antlers est une formation indie rock américaine basée à New York et dont les productions mêlent expérimentations, touches folk, lumières dream pop et torpeur slowcore. Suite à un premier effort autoproduit (Uprooted, en 2006), le groupe livre In the Attic of the Universe en 2007, disque qui commence à attirer l'attention du public et des critiques. Antlers confirme ce début d'ébullition dès Hospice en 2009, voyant ce dernier se retrouver dans la plupart des sélections de l'année. En 2011, Antlers s'ouvre aux sonorités électroniques avec Burst Apart, suivi du maxi Undersea en 2012 puis de l'album Familiars en 2014. © Olivier Duboc /TiVo