Biographie

The Archies est un groupe fictif formé en 1968 dans le cadre de la série télévisée animée The Archie Show. Composé derrière l'écran de vrais musiciens dont le chanteur Ron Dante, The Archies est l'un des groupes les plus connus de la vague rock bubblegum qui s'oppose, entre 1968 et 1972, au rock plus revendicatif de The Doors ou Janis Joplin. The Archies passe à la postérité avec le tube « Sugar Sugar » en 1969 et, dans une moindre mesure, la chanson « Jingle Jangle » sortie la même année. Une autre curiosité propre au groupe tient en ce que ses disques furent souvent distribués dans des boîtes de céréales, ce qui s'explique par la cible adolescente visée par les producteurs. The Archies cesse d'exister en 1972, après la sortie de son dernier album This Is Love (1971).