Biographie

Partiellement issu de la scène punk australienne et composé d'un collectif de DJs, The Avalanches se fait un nom à la fin des années 90 avec une poignée de maxis et des performances scéniques hors du commun, capables de faire aussi bien la première partie du Jon Spencer Blues Explosion que de Public Enemy. Paru en 2000, le premier opus du groupe, Since I Left You, s'impose auprès du public et de la critique avec un brouet faisant se côtoyer une quantité inouïe de samples en tous genres, dont le hit single "Frontier Psychiatrist" constitue un exemple éloquent. Réduit à l'état de trio depuis le milieu des années 2000, le groupe revient en 2016 avec un second effort, Wildflower. © TiVo