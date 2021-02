Biographie

Originaire de Concord en Caroline du Nord, The Avett Brothers naissent en 2000 de la volonté de deux frères, Scott Avett et Seth Avett, d’unir leurs forces dans un projet musical mêlant folk-rock, bluegrass et americana. Enfants, ils n’avaient d’autre passe-temps que la musique puisque leur grand-mère était pianiste et leur père guitariste. Chacun des deux frères évolue donc à l’adolescence dans un groupe de rock : Margo pour Seth Avett et Nemo pour Scott Avett. Ils ont alors l’idée, au cours de soirées entre amis, de mettre à l’épreuve leur talent pour une musique plus acoustique. Ils jouent sous différents noms, notamment The Back Porch Project ou encore Nemo Downstairs, puis enregistrent en 2000 un premier EP, intitulé The Avett Bros. Au début de l’année 2001, les deux frères sont rejoints par le bassiste Bob Crawford, avec qui ils sortent un premier album, Country Was. Suit l'album en public Live at the Double Door Inn, qui leur permet de trouver un label et prépare le terrain pour le disque suivant, A Carolina Jubilee, qui voit le jour en 2003 et démontre l’aptitude de The Avett Brothers à croiser habilement les genres pour forger leur propre identité. Mignonette, qui sort en 2004, voit le groupe s’attarder sur ses mélodies, finement polies, avant qu’un second album en public, Live 2, ne soit livré. Le quatrième album, Four Thieves Gone: The Robbinsville Sessions, intervient en 2006, avant l’EP Gleam, plus intimiste. C’est au cours de cette période que la carrière de The Avett Brothers prend un nouveau tournant, qui se concrétise avec la sortie de Emotionalism en 2007, qui intègre les classements américains. Précédé d’un nouvel EP, The Second Gleam, en 2008, le nouvel album I and Love and You s’accompagne de plusieurs courtes vidéos, extraits de concerts, interviews de fans et des membres du groupe. Il est produit par Rick Rubin, comme son successeur The Carpenter (2012), qui vaut à la formation une nomination aux Grammy Awards. Magpie and the Dandelion, qui suit en 2013, exploite les fonds de tiroir de son prédécesseur, et après un nouvel album en public (Live, Vol. Four en 2015), The Avett Brothers sont de retour en 2016 avec True Sadness, qui reçoit des critiques mitigées en dépit d’une nouvelle nomination aux Grammy Awards. Toujours avec le soutien du producteur Rick Rubin, The Avett Brothers enregistrent en 2019 l’album Closer Than Together, suivi en 2020 d’un nouvel EP, The Third Gleam. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020