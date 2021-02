Biographie

Avec leur style déluré et leur allure flamboyante, les B-52’s débarquent à la fin des années 70 avec une musique puisant ses racines aussi bien dans le rock ‘n’ roll des années 50 que dans la dance music. Le quatuor américain a su parfaitement jouer de sa diversité vocale, n’hésitant pas à alterner entre voix féminines et masculines aussi souvent que possible. Au fil de sa carrière, le groupe s’est mis à embrasser de plus en plus de genres différents allant du post-punk au pop rock, toujours avec cette attitude pétillante qui lui est propre. B-52 prend naissance en 1976 à Athens (Etat de Géorgie), lors d’une soirée arrosée entre le chanteur Fred Schneider, le guitariste Ricky Wilson et sa sœur Cindy Wilson, le batteur Keith Strickland et la chanteuse Kate Pierson. Bien que n’ayant pas ou peu d’expériences musicales, les cinq amis décident de se lancer dans une aventure et de former leur groupe. L’appellation « B-52 » est choisie, faisant référence au surnom donné aux coiffures exubérantes qu’arborent les deux chanteuses de la formation. Il leur faut deux années de répétition pour se sentir prêt à entrer dans un studio d’enregistrement. Le single Rock Lobster est alors mis au point, leur valant une certaine recognition dans la scène alternative. Le groupe décide ensuite de déménager à New York où il commence à jouer de plus en plus de concerts et se fait finalement repéré par la presse spécialisée, obtenant dans la foulée une signature chez Warner en 1979. Les choses sérieuses commencent et les B-52’s s’envolent pour les Bahamas afin d’enregistrer leur premier album studio éponyme, qui devient un succès instantané et un classique des soirées dansantes et branchées. Le deuxième disque Wild Planet attire encore plus l’attention grâce aux singles Give Me Back My Man et Party Out of Bounds. Avant de sortir un troisième disque, le quintet sort un EP intitulé Mesopotamia, produit par David Byrne (guitariste et chanteur de Talking Heads et grand fan des B-52’s). Cette collection de chansons moins festives que ce que le groupe fait d’habitude déçoit quelque peu. L’album Whammy! rectifie rapidement le tir en 1983 en offrant une pop enjouée légèrement electro. Alors que le groupe regagne les studios et se remet au travail, un drame vient ternir le tableau : le guitariste Ricky Wilson meurt du Sida pendant les séances d’enregistrement. Le coup est très difficile à encaisser pour le reste de la formation qui préfère prendre une pause au lieu de s’occuper de la promotion du nouveau disque, Bouncing off the Satellites. C’est finalement en 1989 que les B-52’s reviennent sous la forme d’un quatuor avec le disque Cosmic Thing restant leur album le plus vendu à ce jour. Auréolé d’une production signée Nile Rodgers et Don Was, le disque est à l’origine de plusieurs hits tels que Love Shack, Roam et Deadbeat Club. L’album suivant, Good Stuff, publié en 1992, est marqué par l’absence de Cindy Wilson qui décide de quitter le groupe un peu auparavant, avant de revenir quelques années plus tard. Pendant de nombreuses années qui suivent, les B-52’s privilégient la scène au studio, passant le plus clair de leur temps en tournée. C’est finalement en 2008, après seize ans loin des studios, que le quatuor revient avec un nouvel album, Funplew, produit par Steve Osborne et contenant une musique fortement orientée vers les sonorités synthétiques. Bien que Fred Schneider et Kate Pierson soient occupés par divers projets solos, les B-52’s prennent le temps de publier, en 2015, un album live, Live! 8-24-1979, enregistré alors que le groupe faisait la première partie des Talking Heads peu après la sortie de son tout premier album studio. © LG/Qobuz