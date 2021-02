Biographie

The Bamboos est un groupe de funk australien créé par le musicien Lance Ferguson à Melbourne en 2001. D'abord quatuor, le groupe se fait repéré et s'étoffe d'une section de cuivres avant de signer chez Tru Thoughts en 2005. Après un premier album, Step It Up en 2006, The Bamboos embauche une chanteuse officielle en la personne de Kylie Auldis. Ensemble, ils sortent deux nouveaux albums dont Side-Stepper qui les fait vraiment connaître hors de leurs frontières en 2008. L'album 4 et surtout Medecine Man, publié en juin 2012, marquent un tournant plus soul et beaucoup plus ouvert aux sonorités contemporaines. © ©Copyright Music Story Benjamin Mathieu 2015