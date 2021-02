Biographie

« Orchestre » unique dans l'histoire de la rock music, The Band se distingue par une osmose rarement atteinte dans le genre, où les cinq musiciens d'origine canadienne ou américaine - (Robbie Robertson, Levon Helm, Garth Hudson, Richard Manuel et Rick Danko), multi-instrumentistes, possédaient chacun une voix superbe au timbre bien spécifique et adapté à leur répertoire commun ou personnel. En exercice depuis 1967, ils ont longtemps oeuvré avec Bob Dylan (les Basement Tapes enregistrées en 1967, Planet Waves, et les tournées communes), avant de se saborder en pleine gloire en 1976 après avoir créé deux chefs-d'?uvre (Music From Big Pink en 1967 et The Band, l'année suivante), des chansons superbes et évocatrices, et ravi le public de leurs concerts renversants. Le premier d'entre eux (et en l'occurrence le dernier de leur carrière) a lieu en 1976 avant la reformation de 1983 à 1999, et reste, de l'avis des fans l'un des meilleurs jamais enregistré. Mis en images par Martin Scorsese, le concert sera publié deux ans plus tard. Ce témoignage exceptionnel sera réédité en novembre 2016, à l'occasion des quarante ans de l'évènement. © ©Copyright Music Story Jean-Noël Ogouz 2016