Biographie

Formé en 1981 à Los Angeles, The Bangles est composé de Susanna Hoffs (chant et guitare), les soeurs Vicki (guitare) et Debbi Peterson (batterie), et Annette Zilinskas (basse). Le groupe féminin s'est d'abord appelé Colours puis Bangs et enfin The Bangles. Il reste dans les mémoires pour les titres « Manic Monday », « Walk Like An Egyptian » et « Eternal Flame » en 1988. © ©Copyright Music Story Music Story 2015