Biographie

Ce quintette indie folk montréalais est mené par les frères Andrew et Brad Barr, des musiciens natifs du Rhode Island ayant fait leurs débuts à Montréal en travaillant notamment avec la harpiste Sarah Pagé et la chanteuse Lhasa De Sela. Depuis 2011, les Barr Brothers ont enregistré trois disques en studio qui ont tous été nommés pour un Juno : un premier album homonyme, qui les a entraînés à l’émission Late Show with David Letterman, Sleeping Operator (2014) et Queens of the Breakers (2017). Ils présentent régulièrement au Canada et aux États-Unis leurs créations teintées de blues, de musique ouest-africaine et d’expérimentations diverses. À Montréal, ils sont aussi connus pour leur collaboration avec Patrick Watson et leur participation à un hommage à Leonard Cohen.