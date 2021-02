Biographie

Formé à Berlin en 2007, The Baseballs, groupe de rock & roll allemand spécialisé dans les reprises de tubes contemporains dans un style fifties, fait ses débuts en 2009 avec le hit "Umbrella", reprise du hit planétaire de Rihanna. L'album Strike! (2009) sort peu de temps après et est également un succès dans le monde germanophone, atteignant le Top 5 en Suisse, le Top 10 en Allemagne et le Top 20 en Autriche. Le disque contient des versions de "Love in This Club" de Usher, "Hey There Delilah" des Plain White T's ou "Hot n Cold" de Katy Perry. © Jason Birchmeier /TiVo