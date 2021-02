Biographie

Après avoir démarré leur carrière comme le groupe surf le plus populaire du pays, en 1966 the Beach Boys sont devenus le groupe pop le plus célèbre d'Amérique, le seul à avoir pu rivaliser (pendant une courte période) avec le succès universel de the Beatles. Dès leurs débuts en 1961 avec "Surfin," ils créent les harmonies vocales les plus complexes et les plus belles qu'on ait jamais entendues chez un groupe pop. Ils se distinguent aussi en étant l'un des groupes les mieux produits des années 60, l'illustration en est le succès de Pet Sounds et "Good Vibrations" en 1966. Leur travail d'après 1966 est souvent dénigré, mais il faut reconnaître qu'ils ont continué à produire de la bonne musique jusque dans les années 1970 et même au-delà. © John Bush /TiVo