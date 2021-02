Biographie

En tant que premier groupe de rap blanc d'importance, les Beastie Boys essuyèrent le mépris des critiques et des musiciens hip-hop, les accusant de piratage culturel. Leur posture parodique de b-boys sur l'inattendu premier album de 1986, Licensed To Ill, ne joue pas plus en leur faveur. Pourtant, Paul's Boutique, son successeur de 1989, produit par les Dust Brothers, est l'un des premiers albums à préfigurer le mélange des genres kaléidoscopique et auto-référencé de la pop des années 90. Les Beastie Boys affinent leur approche sur Check Your head en 1992 pour devenir l'un des groupes les plus influents et ambitieux des années 90. Le futur du groupe, devenu culte, se trouve incertain en 2012 suite au décès du membre fondateur Adam Yauch (Alias MCA) suivant de peu la sortie de l'album Hot Sauce Committee Part Two. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo