Biographie

Septuor féminin formé en 1981 par des musiciennes du groupe de ska The Bodysnatchers, Sarah-Jane Owen (guitare, chant), Stella Barker (guitare), Miranda Joyce (saxophone), Penny Leyton (claviers) et Judy Parsons (batterie), The Belle Stars comprend également la chanteuse Jennie McKeown et la bassiste Lesley Shone. La bande signée par Stiff Records fait son entrée dans les charts anglais avec leurs reprises de classiques des années 1960 : « Iko, Iko » (The Dixie Cups), « The Clapping Song » (Shirley Ellis) et « Mockingbird » (Inez & Charlie Foxx). En 1983, The Belle Stars obtient son plus grand succès international avec le tube « Sign of the Times », classé n°3. Un riff de guitare entêtant et l'alternance des vocaux font la fortune de ce titre incontournable de la décennie. La formation disparaît après une autre poignée de simples moins bien classés, ne laissant qu'un album homonyme (n°15 en 1983). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019