Biographie

Apparu en 2003, le quatuor canadien The Besnard Lakes est l'un des trésors pop de la décennie. Ce groupe discret mené par le couple Jace Lasek et Olga Goreas fait l'objet de critiques élogieuses pour ses albums The Besnard Lakes Are the Dark Horse (2007) et The Besnard Lakes Are the Roaring Night (2010), parus sur l'étiquette Jagjaguwar. Nominé trois fois au Polaris Music Prize (l'équivalent des Victoires de la Musique au Canada), The Besnard Lakes n'exclut pas de ravir un trophée. Il publie son quatrième album, Until in Excess, Imperceptible UFO, en avril 2013 et un cinquième, A Coliseum Complex Museum, en 2016 après avoir étoffé ses rangs grâce à l'arrivée de deux nouveaux membres : Sheenah Ko aux claviers et Robbie MacArthur, à la guitare.