Biographie

À l'époque de leurs débuts en 1990 avec Shake Your Money Maker, le genre de rock & roll dans lequel sont spécialisés the Black Crowes est démodé. Seuls les Guns N' Roses ont réussi se rapprocher de l'obscénité vintage à la Stones, mais ils sont trop furieux et offensifs pour y parvenir complètement. the Black Crowes reproduisent cette arrogance à la Stones et ce boogie des Faces à la perfection. Le chanteur Chris Robinson s'est approprié le son et le style vintage de Rod Stewart tandis que le guitariste Rich Robinson a combiné l'attaque syncopée de Keith Richards avec le style rythmique désordonné de Ron Wood. Au top de leur forme, the Black Crowes reprennent un rock classique sans imiter servilement leurs influences. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo