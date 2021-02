Biographie

Issu d'une nébuleuse comprenant également The Black Dog Productions et Plaid, The Black Dog se présente en 1989 sous la forme d'un trio de DJ et de producteurs londoniens autant férus de hip-hop que de techno. Quatre ans plus tard, Ed Handley, Andy Turner et Ken Brownie signent leur premier chef d'oeuvre, Bytes, suivi de Spanners en 1995. Déspositaire d'une techno cérébrale, parfois dénommée « techno de salon », Ken Downie poursuit seul ou en collaboration tandis que ses deux compèrent se concentrent sur Plaid. Ainsi naissent les albums Music For Adverts (1996), Unsavoury Products et Genetically Modified avec Black Sifichi (2002-2003), Silenced (2005), Radio Scarecrow (2008), Further Vexations (2009) et Music For Real Airports (2010) avec Martin et Richard Dust. En 2011 suit Liber Dogma et en 2013, Tranklements, avant l'apparition de Neither/Neither en 2015. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015