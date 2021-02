Biographie

Formés en 2001 à Okron (Ohio) autour de l'auteur-compositeur-interprète Dan Auerbach (guitare, chant) et du batteur Patrick Carney, les Black Keys se voient rapidement comparés aux White Stripes, opérant à l'instar de ces derniers dans un registre garage rock bluesy exécuté selon une recette chant-guitare-batterie. Si le groupe se montre souvent plus radical dans son approche, il ne tarde en outre pas à élargir son champ d'action, reprenant notamment dès son premier opus de 2002 le psychédélique "She Said She Said" des Beatles ou s'ouvrant à la soul sous la houlette de Danger Mouse avec Attack & Release en 2008. Si Auerbach se lance en parallèle dans une carrière solo, il continue d'oeuvrer à la destinée du groupe, livrant une nouvelle série d'efforts, de Brothers (2010) à "Let's Rock" (2019). © TiVo